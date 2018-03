Sédhiou : Serigne Mbaye Thiam et Christophe Bigot lancent les travaux du PAEBCA

C'est une visite aux allures de constat que le ministre en charge de l'éducation et la délégation qui l'accompagne ont effectué dans la région de Sédhiou. Il était question pour Serigne Mbaye Thiam et ses partenaires français et américains qui s'investissent dans l'amélioration de meilleures conditions d'études des élèves de cette partie de la Casamance, d'aller constater de visu l'avancement des chantiers du Paebca.

Dans la commune de Ndiama, plus précisément à Diaroumé, c'est un collège flambant neuf qui est mis à la disposition des potaches.

Serigne Mbaye Thiam et sa délégation se sont respectivement rendu à Bougary et à Faoune dans la commune de Madina Wandifa pour une visite des chantiers de l'école franco-arabe de Niandanky et du Cem de Faoune en cours de réalisation. Et c'est à Boughary que le ministre de l'éducation nationale et l’ambassadeur de France au Sénégal se sont donné rendez-vous pour procéder au lancement des travaux de construction d'infrastructures scolaires du projet d'amélioration de l'éducation de base en Casamance. Ces cérémonies de lancement témoignent de l'intensité de la coopération franco- sénégalaise et du soutien constant que l'Agence française de développement apporte au développement du système éducatif sénégalais. Au delà de la création de ces infrastructures scolaires, il s'agit pour les autorités de procéder à la modernisation de la pédagogie et la formation des enseignants. Le projet d'amélioration de l'éducation de base en Casamance, PAEBCA est réalisé grâce à l'appui de l'Agence française de développement avec la participation de l'ONG Aide et Action pour un coût estimé à plus de de 6 milliards de Fcfa.