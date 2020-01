Sécurité sanitaire mondiale : ‘’One health’’ contre la propagation des maladies (Reportage)

La deuxième réunion du Comité de pilotage du Haut Conseil National de la Sécurité Sanitaire Mondiale (One Health) s’est tenue ce 15 janvier à Dakar. Objectif : évaluer le système de sécurité sanitaire national avec une approche multi-sectorielle de la santé humaine dans sa globalité.



Il s’agit, à travers le programme ‘’One health’’, de prévenir, détecter et riposter contre la propagation de maladies en se basant notamment sur un système de management inclusif.



Pour l’atteinte des objectifs basés principalement sur une campagne de sensibilisation, le gouvernement à travers son secrétariat général ainsi que les partenaires techniques et financiers, s’engagent à coordonner leurs forces pour une mobilisation des ressources. Le budget planifié pour les cinq (5) prochaines années de la campagne avoisine les 46 milliards Fcfa.



Ce faisant, le Règlement sanitaire mondial (RSI) qui a pour mission, la capacité à prevenir la propagation internationale des maladies, entre autres la capacité de détecter, d’évaluer et de notifier, sera mis en évidence avec une intervention dans 19 domaines techniques du règlement. Il s’agira également de revoir le cadre juridique sanitaire, mais aussi d’apprécier les progrès qui ont été recensés au niveau national.