Sécurité sanitaire des aliments : Les acteurs veulent booster la chaîne de valeur laitière grâce au partenariat public-privé.

L'Institut de Technologie Alimentaire (ITA) a lancé ce jeudi 05 août 2021, le projet de "Renforcement des capacités en matière de sécurité sanitaire des aliments au Sénégal". Ceci rentre dans le cadre de l'amélioration de la résilience de la chaîne de valeur laitière par le biais du renforcement du partenariat public-privé.



Le Directeur Général de l'ITA, Mamadou Amadou Seck, ambitionne de valoriser toute la chaîne de valeur du lait en renforçant la capacité des acteurs et en initiant un partenariat fécond entre les partenaires nationaux et étrangers.



Ainsi, il fait savoir que la finalité du projet est la valorisation des produits d'élevage, notamment le lait qui va permettre d'inverser la tendance en matière d'importation et de compenser les pertes de devises.



Financé à hauteur de 700 000 dollars pour un durée de 2 mois, le chargé des recherches dudit Institut, le Docteur Younoussa Diallo, estime que ce projet "Good Safety Innovation Lab (FSIL) va surtout insister sur l'appui de la sécurité sanitaire pour donner aux consommateurs des produits sains et nutritifs...