Sécurité sanitaire des aliments : 137 000 décès et 91 millions de personnes atteintes de maladies aiguës par an dues au lait et aux produits laitiers.

Lors de l'atelier de lancement du projet de "Renforcement des capacités en matière de sécurité sanitaire des aliments au Sénégal" tenu ce jeudi 05 août 2021, le Directeur Général de l'Institut de Technologie Alimentaire (ITA), Mamadou Amadou Seck a déclaré que l'Afrique est confrontée au fardeau le plus élevé de maladies d'origine alimentaire par habitant avec environ 137 000 décès et 91 millions de personnes atteintes de maladies aiguës par an, selon les estimations de l'OMS.



Selon lui, l'organisation estime que 70% de la charge de morbidité est causée par des bactéries (par exemple Salmonella, E. coli); des parasites et des dangers chimiques (par exemple les aflatoxines, les résidus de pesticides) présents dans certains produits et aliments nutritifs à haute valeur ajoutée tels que le lait et les produits laitiers.