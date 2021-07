Sécurité routière au Sénégal : diagnostic des formes d'insécurité routière dans les localités de Dakar, Mbour, Saint-Louis, Kaolack, Matam, etc...

Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet sur la sécurité routière, intitulé « Sahel Road Safety Initiative », l’ONG Partners West Africa-Sénégal, a organisé un atelier de partage d’informations à l’issue d’une étude ciblant les grandes axes Dakar-Tambacounda et Dakar-Ziguinchor. En effet, le Sénégal enregistre chaque année de nombreuses pertes en vies humaines.



Cette situation est causée pour l’essentiel par des défaillances humaines et d’autres facteurs à risque. Simultanément, ce nouveau projet a pour objet de contribuer à la lutte contre les formes d’insécurité routière au Sénégal, notamment dans les localités cibles du projet comme Dakar, Mbour, Saint Louis, Kaolack, Matam, etc.



Cet atelier consiste d’abord, en un partage d’expérience acquise par l’ONG Partners West Africa-Sénégal lors de ces dernières séances d’études, généralement sur la perception du public sur l’intégration et l’efficacité des forces de l'ordre en matière de sécurité routière dans le but de faire des progrès dans l’application des textes de loi, la prévention mais aussi l’amélioration des méthodes de communication entre les différents acteurs. Ensuite, la directrice exécutive Aidara Ndiaye, de faire le plaidoyer auprès des parlementaires, membres du CESE, responsables de la gendarmerie et de la police, afin de recueillir des recommandations pour une meilleure prise en charge de la sécurité routière au Sénégal.