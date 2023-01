Sécurité publique: Le ministre de l’intérieur annonce le recrutement de plus de 4000 fonctionnaires de la police nationale

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Antoine Félix Diome a présidé la cérémonie de sortie de la 46e promo composée de 1 262 agents prêts à servir la nation en participant à la sécurité nationale. Le ministre de l’intérieur, en plus de 1 385 élèves tous grades confondus (dont la formation est en cours), annonce que très prochainement, plus de 4000 agents seront recrutés en vue de renforcer davantage les moyens humains de la politice nationale. Antoine Félix Diome précise également que c’est une volonté du chef de l’Etat, Macky Sall, de placer la sécurité comme une priorité manifeste de l’axe 3 du plan Sénégal émergent. Le ministre rappelle aux nouveaux agents de la police, l’importance de la mise en pratique des acquis durant tout le cycle de formation et la nécessité d’avoir en bandoulière, la protection de populations et de leurs biens.