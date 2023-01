Sécurité maritime, hydrocarbures : Le Royaume Uni apporte son expérience au Sénégal

Quelques minutes après la séance de travail avec la ministre québécoise des relations internationales et de la francophonie, Me Aissata Tall Sall a serré la main de son homologue, ministre d’État, responsable du développement et de l'Afrique du Royaume-Uni, l’accueillant dans les locaux de la diplomatie sénégalaise ce matin. Il est également question pour les deux hommes de la diplomatie de parler de coopération et de soutien mutuel entre les deux pays.



Pour la cheffe de la diplomatie sénégalaise, des plages de fortes coopération sont garanties avec l’expérience de la grande Bretagne dans les domaines des hydrocarbures mais aussi de la sécurité maritime. D’ailleurs, avec les menaces sur le golfe de Guinée, «le Sénégal a bien besoin de l’appui de la grande Bretagne» estime Me Aissata Tall Sall devant son homologue, Andrew Mitchell qui rassure de l’accompagnement sincère et pérenne du Royaume Uni pour un partenariat fécond et dynamique.