Sécurité maritime dans le Golfe de Guinée : « Le Sénégal assure une sorte de leadership dans la zone G qu’il conduit » (Christian TRIMUA, Directeur du CIC/ ICC)

Le renforcement de l’espace maritime du Golfe de Guinée préoccupe au plus haut niveau les gouvernements de la sous-région, mais aussi les partenaires techniques européens. C’est ce qu’on peut retenir lors de l’ouverture du comité consultatif du projet européen dénommé GoGIN qui vise à favoriser le développement économique des pays côtiers. Pour réussir un tel pari et faire face aux menaces (la piraterie, les trafics illicites, la pêche illégale, entre autres) qui entravent l’économie bleue, les pays concernés ont noué une parfaite synergie basée sur l’architecture de Yaoundé, en collaboration avec des organisations régionales et les centres multinationaux.