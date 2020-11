Sécurité : la police nationale déclare avoir interpellé 4.316 personnes en octobre

La Police nationale annonce avoir interpellé 4.316 personnes en octobre pour diverses infractions, dans le cadre d’opérations de sécurisation des populations et des biens. Selon un communiqué du bureau des relations publiques de la Police nationale, 69 des individus interpellés sont de nationalité étrangère.

La même source affirme que 377 individus ont été « appréhendés » pour atteinte aux biens (vol, recel, abus de confiance, détournement, escroquerie…), 311 pour des infractions liées à la drogue, 325 pour atteinte à l’intégrité physique de personnes (homicides, accidents mortels, tentative de meurtre, coups et blessures volontaires, violences à ascendants, viol ou attentat à la pudeur).

Trois cent une personnes ont été interpellées pour atteinte à la paix publique, 442 pour ivresse publique et manifeste, et 1.765 pour vérification d’identité.

Le bureau des relations publiques de la Police nationale annonce aussi le démantèlement, durant le mois d’octobre, de « plusieurs groupes criminels », ainsi que la saisie de 187,2 kilogrammes, de 2.621 cornets et de 1.522 joints de chanvre indien. Le communiqué signale la saisie de 2,2 grammes et de 59 boulettes de cocaïne, de 10 grammes de haschisch, de 34 kilogrammes de vessie natatoire de thon obèse, et de 16 dents de cachalots pesant 167 grammes.



Aps