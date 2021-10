Sécurité et stabilité du pays : le sermon de Mouhamad Ahmad Lo à la nation sénégalaise.

Le Sénégal va vers un contexte spécial avec la découverte du gaz et du pétrole. Ce qui est souvent source de problèmes au niveau national et international. C’est le constat fait par Mouhamad Ahmad Lo, lors d'une conférence de presse, tenue au Grand Théâtre de Dakar.



Le Sénégal qui dispose déjà des outils de stabilité et cohésion sociale est appelé à ne pas jouer avec le feu de l'instabilité et la spécificité religieuse qui ont déjà détruit pas mal de pays.



Ce face à face avec la presse a permis au guide religieux d’appeler à la tolérance et à un recours systématique au cousinage à plaisanterie et à la religion qui ont toujours été source de stabilité. Et enfin il faudra éviter de tomber dans les filets des idéologies fanatiques...