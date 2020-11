Sécurité et résolution de conflits dans le monde : Ndèye Saly D. Dieng pour l'implication des femmes.

« Femmes, Paix et Pouvoir » est le thème de la célébration du 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations-Unies. Cette cérémonie présidée par le ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, Mme Ndèye Saly Diop Dieng, a eu lieu hier jeudi 19 novembre. À cet effet, le ministre a magnifié la participation des femmes à la consolidation de la sécurité nationale et au processus du maintien de la paix à travers le monde. « Notre pensée va vers toutes les femmes et les jeunes filles actives dans les forces de défense et de sécurité dans notre pays ou déployées dans des missions de maintien de la paix à travers le monde », a-t-elle déclaré.