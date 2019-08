Sécurité en haute mer : "Le MPEM veut réduire de manière considérable les risques encourus par les pêcheurs artisanaux." (Aminata Mb. Ndiaye, Ministre)

La Ministre de la Pêche et de l'Economie Maritime, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, a présidé le jeudi 29 Août 2019, dans les locaux de son ministère, sis à la sphère ministérielle de Diamniadio, un atelier de démonstration des appareils de géolocalisation pour la navigation en haute mer. Au Sénégal, on le sait, les disparitions en mer sont récurrentes et occasionnent beaucoup de pertes en vie humaine. L'objectif pour Technologie Sécurité Service, (TSS), est de présenter et expliquer le projet au ministre en vue de ficeler un partenariat qui "permettrait aux pêcheurs d'obtenir de autorités étatiques, un accompagnement pour l'obtention des équipements." C'est d'ailleurs la volonté exprimée par l'un d'eux, Moustapha Senghor qui souhaite l'accompagnement de l’État par la subvention du dit appareil. Selon la Ministre, la volonté exprimée par le chef de l’État est d'apporter le maximum de soutien et de protection aux pêcheurs artisanaux. Après avoir salué l'initiative, elle a insisté "sur le port des gilets de sauvetage qui constitue le premier élément dans le dispositif sécuritaire." Ainsi avec ce nouvel appareil "le MPEM peut réduire de manière considérable les risques encourus par les pêcheurs artisanaux", a t-elle conclu...