Sécurité des leaders du CRD : « S’il nous arrive quoi que ce soit, la responsabilité de Macky Sall sera impliquée » ( Mamadou Lamine Diallo - Tekki)

Interpellé sur les probables menaces qui planeraient sur sa tête et celles de ses camarades, le leader du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo s’est voulu clair. ‘’S’il nous arrive quelque chose, la responsabilité de Macky Sall sera impliquée’’ a-t-il fais savoir prenant ainsi à témoin l’opinion nationale et internationale.

Le leader du parti de l’émergence citoyenne s’est fortement penché sur la culpabilité du frère du président dans le scandale relatif à la gestion du pétrole et du gaz.

Pour Mamadou Lamine Diallo, Macky Sall et Aliou Sall ne peuvent en aucun cas échapper aux faits et sont accablés par les documents sur les contrats de recherche et d’exploration des blocs Saint-Louis offshore profond et Cayar offshore profond.