Sécurité des enfants : L’ANPECTP mobilise les acteurs pour définir les stratégies d'une meilleure protection

L’Agence Nationale de la Petite Enfance Et de la Case des Tout Petits ( ANPECTP) a tenu ce jour un Forum d’échanges et de Partage sur les pratiques de protection des enfants, sous le thème : “ Quelles Stratégies et Pratiques de protection des enfants dans les structures de Développement Intégré de la Petite Enfance ( SDIPE).



Un thème qui vient à son heure d’après Mr Sarr, le représentant du ministre de la Bonne Gouvernance et de la Protection Sociale, qui estime que " dans ce contexte actuel où les rapts d’enfants sont au coeur des préocupations, il est important de discuter sur les pratiques de protection afin de voir les mesures concrètes à préconiser. "



Ainsi l’objectif de ce forum est de mobiliser les différents acteurs de la petite enfance pour définir les stratégies et pratiques de protection des enfants des structures DIPE ( Cases des Tout-Petits, Ecoles maternelles publiques et des centres ou Garderies d’Eveil Communautaires).



Ce moment intense d’échanges et de partage sur les pratiques avec tous les acteurs et partenaires de l’enfance sera donc d’après Mme Thérèse Diouf Faye, directrice de l’Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout Petits, l’occasion de revisiter nos stratégies à l’aune des standarts en matière de protection des enfants , avant d’envisager des mesures concrètes.



Les travaux du Forum se dérouleront sous forme de communication suivie de débats en session plénière. Ainsi en marge du forum, il sera procédé à la remise de la 2ème tranche du financement des activités génératrices de revenus aux conseillères familiales, relais communautaires, chargées de l’encadrement des couples mère/enfant et du suivi sanitaire et nutritionnel des jeunes enfants dans les structures DIPE, particulièrement la tranche d’âge 0/3ans...