Sécurité de proximité : Le président Macky Sall prolonge la durée des services des ASP d'une année.

Après avoir fait 7 ans au service de l'agence de sécurité de proximité, les agents de cette structure voient leurs missions prolongées d'un an. C'est une décision qui a été prise hier en conseil des ministres par le chef de l'État. Elle vise à proroger pour un (01) an, la durée de service de ces Assistants à la Sécurité de Proximité (ASP), de la promotion 2014, toujours en exercice.



Pour renforcer les dispositifs de promotion de la sécurité de proximité, le président Macky Sall invite le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, à consolider, avec les ministères, les collectivités territoriales et autres partenaires de l’État, les résultats notables de la politique de promotion de la sécurité de proximité et de formation citoyenne des jeunes.



Le chef de l’État demande, enfin, au ministre de l’Intérieur, d’engager la réflexion sur la pérennisation du modèle des assistants à la sécurité de proximité (ASP), en envisageant, la création d’un corps spécial pour ces personnels.