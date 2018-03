Sécurité alimentaire : Partage des grandes lignes du projet « RC/GSAR »

Le conseil national de sécurité alimentaire (SECNSA) a, avec la JICA, organisé ce matin un séminaire de partage des grandes lignes du projet de renforcement des Capacités en matière de Gouvernance de la Sécurité Alimentaire et de la Résilience «RC/GSAR ». L’objectif de partager le projet de renforcement des capacités en matière de gouvernance de la sécurité alimentaire et de la résilience aux membres du Comité de Coordination conjoint et de lancer officiellement la mise en œuvre dudit projet qui s’étale de 2017 à 2021.