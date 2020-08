Sécurité alimentaire : Le Japon décaisse plus d'un milliard au profit du Sénégal.

Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Amadou Hott et Son Excellence Monsieur ARAI Tatsuo, Ambassadeur du Japon au Sénégal, ont procédé ce lundi à la signature de l'échange de notes relatif à l'assistance alimentaire du Japon au bénéfice du Sénégal. Un montant de deux cent cinquante millions (250 000 000) de yens, soit plus d'un milliard deux cent cinquante millions de (1 250 000 000) de FCFA a été, par conséquent, attribué au sénégal.



En effet, à travers ce don, le Japon soutient les efforts du gouvernement du Sénégal pour le renforcement de la sécurité alimentaire. Il permettra également l'achat de riz pour faire face au déficit de la production agricole et favorise le renforcement du stock national de sécurité alimentaire. Le produit de la vente sera accumulé dans le Fonds de contrepartie en vue du financement de projets de développement socio-économique de l’État.



À noter que cette signature intervient en cette année 2020 où le Sénégal et le Japon commémoreront le 60ème anniversaire de leurs relations diplomatiques, et le 40ème anniversaire de l'envoi de volontaires japonais au Sénégal, deux évènements très représentatifs de la solide amitié qui lie les deux Peuples.