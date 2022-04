Sécurité alimentaire : La famine menace sérieusement au Sénégal, selon le CE-CNSA...

Au Sénégal, la situation n'est pas reluisante en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Si l’on croit le plan national de réponse à l'insécurité alimentaire, nutritionnelle et pastorale (PNR 2022), « le cadre harmonisé révèle une situation alimentaire précaire dans 13 départements et préoccupante dans les départements de Matam et Ranérou… »



Le système de sécurité alimentaire du Sénégal a été revu à la loupe ce jeudi, en présence du ministre secrétaire général du gouvernement, Abdou Latif Coulibaly, du représentant de la Banque mondiale, du Coordinateur du système des Nations-Unies et Jean-Pierre Senghor, le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire (CE-CNSA.)



À l'occasion d’un atelier sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, une rencontre qui intervient dans un contexte socio-économique mondial extrêmement tendu, notamment dans une dizaine de départements du Sénégal où les populations sont touchées par la malnutrition.