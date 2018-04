Sécurité Sanitaire : Vers l’élaboration d’un manuel régional de prévention des épidémies

Les acteurs de la santé des 15 pays de la CEDEAO se penchent depuis ce matin sur les systèmes de surveillance épidémiologiques. En effet, médecins, chercheurs et spécialistes des épidémies vont élaborer un manuel des procédures du Réseau régional de surveillance et laboratoire intégré des pays membres.



L’épidémie de la maladie à virus Ebola avait mis toute l’Afrique de l’Ouest en alerte rouge et montré des limites en matière de diagnostic des épidémies.



Pour le représentant de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), cet atelier de trois jours permettra de définir les mécanismes de collaboration entre les différents niveaux, d’harmoniser les stratégies de diagnostic et des procédures harmonisées au niveau de l’espace CEDEAO.