Sécurité Nationale / Sapeurs-pompiers : 33 nouveaux éléments au sein de la BNSP au service radiologique, biologique et chimique (RBC)

Après 7 années de formation au sein de la brigade des sapeurs pompiers, les 33 lauréats de la compagnie de secours radiologiques, biologiques et chimiques se sont vu remettre leurs diplômes ce vendredi 10 Septembre à la Caserne Malick Sy de Dakar. Une cérémonie présidée par le Secrétaire général du Ministère de l’intérieur, Mamadou Diop.



Secours, sauvetages lors des accidents, sinistres et catastrophes à caractère radiologiques biologiques et Chimiques, les récipiendaires ont été, lors de cette cérémonie, briefé une énième fois par le Général de brigade Mor Seck sur les principes qui définissent le bon sapeur pompier.





Selon le Général de brigade, cette remise de diplôme associée à une présentation d’un lot de nouveau matériel offert par la Defense Threat Reduction Agency (DTRA) sonne comme le parachèvement du processus de renforcement de la capacité nucléaire radiologique biologique et chimique de la BNSP entamé avec la DTRA depuis 2014.





« Sauver ou périr » un credo d’engagement qui, à compter de ce jour, concerne les nouveaux éléments de la brigade des sapeurs pompiers. Conscients des risques qui les guettent au quotidien, ces jeunes fraîchement diplômés se sont engagés dans une mission noble. Bon courage et bonne chance leur a été souhaitée...