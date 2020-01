Sécurité : Le dispositif de Aly Ngouille Ndiaye scruté par des sénégalais...

Depuis un certain temps, on assiste à un regain de violence au Sénégal avec une atrocité et une régularité sans précédent. Une situation inquiétante qui a poussé l’État à prendre un certain nombre de dispositions pour y faire face. Ainsi, « l’opération combinée sécurisation de grande envergure Police-Gendarmerie » du ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye permet de "lâcher" policiers et gendarmes dans les rues de Dakar et des régions. Un dispositif certes louable, mais insuffisant selon certains sénégalais. Dans ce micro trottoir réalisé par Dakaractu dans les rues de la capitale, les habitants demandent des sanctions concrètes sur le terrain...