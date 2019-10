Sécurité Frontalière : Le MDCEST à travers le PUMA équipe et renforce les services déconcentrés et de sécurité

Le ministre du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale M. Mansour Faye, a présidé ce lundi 14 octobre 2019, la cérémonie de remise de lots de matériel d’une valeur de 50 millions de francs Cfa. Ces équipements composés de moto et de matériel bureautique sont destinés aux brigades de gendarmerie, postes de police, Eaux et Forêts et services déconcentrés de l’Etat qui se trouvent dans les 10 régions frontalières de notre pays.

Selon le ministre Mansour Faye, « cette action entre dans le cadre du Programme d’Urgence de Modernisation des axes et territoires Frontaliers (PUMA). Nous voulons ainsi renforcer la sécurité de nos frontières en appuyant ces services qui sont souvent limités par le manque de personnel et d’équipements. » Une somme qui avoisine 200 millions de F cfa a été dégagée depuis le début de ce programme destiné à ces services. Plusieurs brigades et des postes de police ont été construits. Ces équipements vont renforcer les moyens logistiques qui sont déjà sur place, a affirmé le ministre Mansour Faye...