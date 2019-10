C'est à l'occasion de la sortie de la 45e promo de l'école nationale de la police que le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye a manifesté sa joie de voir la présence des autorités du Gabon à Dakar.



En effet, une délégation de la République sœur, conduite par l'ambassadeur du Gabon à Dakar ainsi qu’un général de corps d'armée sont venus assister à cette cérémonie qui consacre la fin de la formation de la 45e promo.

C'est ainsi que le ministre de l'intérieur a profité de cette tribune pour saluer cette confiance entre les deux pas à travers les relations historiques, fraternelles et diplomatiques. Il a aussi laissé entendre que cette consolidation des acquis de la sécurité et des biens est visible par cette décision du gouvernement Gabonais de faire former au sein de l'école nationale de Police du Sénégal 5 cadres de la police gabonaise.



Il affirme ainsi être déterminé à perpetuer cette confiance qui est de nature à consolider dans le cadre d'une bonne coopération entre les deux pays.