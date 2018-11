Sécurisation du processus électoral : Abdoulaye Baldé en phase avec Me Mame Adama Guèye

Le président du mouvement "Sénégal Bou Bess" continue ses tournées auprès des leaders des partis de l’opposition et des organisations de la société civile. Ce lundi 19 novembre, c’était autour de Abdoulaye Baldé, président de l’Union centriste du Sénégal(Ucs) et par ailleurs candidat à la présidentielle de 2019 de recevoir Me Mame Adama Guèye. Lui-même qui a renoncé à participer à ses échéances pour mettre sur pied une plateforme chargée de sécuriser le processus électoral. Au sortir de cette rencontre, Abdoulaye Baldé a affirmé sans contours être en phase avec son hôte du jour qui, selon lui, déroule une action salvatrice dont le mobile est d’ériger une plateforme experte basée sur un « agrégat des compétences fournies par les parties prenantes ». Autres points abordés, la définition de la carte électorale, la distribution des cartes d’électeur ainsi que l’audit du fichier électoral.



A ce titre, Me Adama Guèye a invité le ministre de l’Intérieur à régler ces questions de manière exhaustive. « Pas de solution au coup par coup », a-t-il balancé à l’endroit de Aly Ngouille Ndiaye.