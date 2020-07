Sécurisation du foncier à Vélingara : Trois forêts classées en perspective.

Trois forêts classées verront le jour dans le département de Vélingara (région de Kolda). L’annonce a été faite par l’Inspecteur régional des eaux et forêts de Kolda (IREF), Mamadou Goudiaby, au cours d’un cdd qui s’est tenu dans la salle de réunion de la préfecture, en compagnie des autorités administratives, des élus locaux, des acteurs communautaires et de la société civile.



La création de ces forets classées va participer à la reforestation et la sauvegarde de la faune et de la flore. Cette partie du pays, il faut le reconnaitre, est mise à rude épreuve par les coupes abusives de bois de chauffe, mais également par les braconniers. C’est dans le souci d’éviter le pire que les autorités ont jugé nécessaire de créer ces trois forêts classées.



Selon l’IREF Mamadou Goudiaby, pour la réalisation de ce projet, il fallait venir à Vélingara partager et échanger avec les acteurs à la base. Ainsi, il indique : « nous avons jaugé leurs avis et la tendance à l’acceptation de ce projet qui est un désir du chef de l’État de sécuriser le foncier dans cette partie du pays. »



L’inspecteur Goudiaby poursuit en ces termes : « depuis l’indépendance, il y’a pas de forêts classées dans cette partie du Sénégal. Et il est temps avec le contexte de changement climatique et l’avancée du front agricole, de compenser ces pertes, en classant ces forêts afin de reconstituer les écosystèmes ».



À ce titre, les forêts à classer sont situées dans les communes de Ouassadou, Paroumba et Linkéring, le long de la bande frontalière d’avec la Guinée Conakry et la Guinée Bissau.



Dans la bande frontalière d’avec la Gambie, le coupe illicite de bois est devenue une des activités principales et lucratives pour certains. Ces derniers transportent ce bois vers la Gambie frauduleusement pour le revendre à un vaste réseau de trafic international de bois. Cette activité participe gravement à l’appauvrissement des sols, à la déforestation et cause la mort de beaucoup d’animaux.