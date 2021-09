Sécurisation des investissements : la DER/FJ paraphe une convention de partenariat avec le Bureau d’Information sur le Crédit (BIC).

La signature du contrat de prestation de services entre les institutions financière, matérialisé ce 10 août, s’inscrit dans le souhait pour la Délégation Générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) de disposer des garanties visant à sécuriser les investissements et à pérénniser les entreprises créées.



Ce partenariat entre la DER/FJ et le Bureau d’Information sur le Crédit (BIC) vise essentiellement à mettre en oeuvre des procédures leur permettant de s’assurer que la qualité de l’activité de collecte, de conservation, de traitement ou de diffusion d’un rapport de crédit.



Il s’agit pour la DER/FJ d’utiliser les informations collectées par le BIC pour évaluer les risques liés aux demandes de financement qu’elle reçoit.



De son coté, le BIC s’engage à travers cette convention à accorder à la DER/FJ le droit d’accéder à sa base de données afin d’obtenir des rapports de crédit et à lui fournir selon ses besoins, divers produits à valeur ajoutée dans des conditions prévues par la loi uniforme afin de lui faciliter la prise de décision lors de la phase d’analyse des projets.



En ce sens, la mise en place du BIC au sein de la DER/FJ permettra à celle-ci d’améliorer la qualité de son portefeuille, de réduire les coûts et les délais de traitement des dossiers de crédit, d’évaluer la solvabilité des demandeurs de crédit, mais surtout anticiper et prévenir le risque de défaillance du demandeur de crédit et éviter le surendettement.



Pour les avantages dans l’économie nationale, ce partenariat facilitera l’accès des Très Petites Entreprises (TPE) et des Petites et Moyennes Entreprises (PME) au crédit et au financement conformément aux orientations stratégiques du PSE.