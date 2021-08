Sécurisation des espaces frontaliers : La Zone 4 de l’armée en opération dans la Falémé

Dans le cadre de la sécurisation de ses espaces frontaliers, la Zone militaire n°4 a organisé une opération dénommée « NAWETANE » dans la période du 05 au 12 août 2021, dans la poche de la Falémé, entre Kidira et Moussala. Une opération qui vu la participation d’un volume de forces de deux cent soixante-cinq (265) personnels militaires et 30 véhicules de la Zone militaire n°4 et des détachements de la Gendarmerie et des Eaux et Forêts de la région de Tambacounda. L’objectif de cette opération était d’une part de renforcer la sécurité des localités situées sur la ligne frontalière dans cette partie enclavée du territoire, et d’autre part, de renforcer la présence de l’État auprès des populations pendant cette période d’hivernage où l’accès à cette zone est difficile. Elle a également été l’occasion de renforcer le concept Armée-Nation à travers des actions d’appui direct par le don de moustiquaires, de Kits alimentaires, et l’exécution de consultations gratuites suivies de dons de médicaments, au profit des villages excentrés de cette enclave de Kéniéba. Au final, cette opération a permis de rassurer les populations par rapport à l’insécurité transfrontalière, de raffermir les relations civilo-militaires et de dominer ce terrain particulièrement difficile...