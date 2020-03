Section de recherches : Thierno Birahim Fall, le DG de l’APS cueilli et placé en garde à vue.

Thierno Birahim Fall, le Directeur général de l'Agence de presse sénégalaise (Aps), a été cueilli et placé en garde à vue dans les locaux de la Section de Recherches sise à Colobane.



Selon les informations de « Source A », c'est suite à une plainte déposée, en janvier dernier par deux (2) de ses employées (Yaye Fatou Diagne et Fatou Diop) pour « coups et blessures volontaires ». Les deux employées lui reprochent aussi « un licenciement abusif ».