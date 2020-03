Section de recherches / Audition de Gana Messéré : Quand l'histoire donne raison à Dakaractu.

Il était mécontent, s'est cabré et ruait dans les brancards en accusant Dakaractu de tous les noms d’oiseau, dont le seul tort avait été de donner une information sur son audition. Gana Messéré qui avait crié à qui voulait l'entendre qu'il n'a jamais été convoqué, est finalement allé répondre ce matin à la section de recherches pour avoir nié dans une vidéo, l'existence du covid-19 dans la ville sainte de Touba. Face aux enquêteurs. il s'est rétracté " Bilahi Wallahi je ne le savais pas. J'en ai pris conscience après la sortie du président de la République et celle du khalife général des mourides. je prends dès maintenant cause pour sensibiliser la population. Qui disait que Dakaractu n'avait pas raison?