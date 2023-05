Secteur extractif : les acteurs en concertation pour un meilleur mécanisme de transparence au profit des populations

Financé par l'USAID, le Forum économique sur le secteur extractif au Sénégal s'est ouvert ce mercredi 17 mai 2023. Plus de 150 acteurs décideurs sont réunis pour une mobilisation autour des questions de gouvernance du secteur extractif avec comme objectif de poser les mécanismes de transparence et de recevabilité dans les secteurs minier, pétrolier et gazier pour une meilleure gestion et distribution des revenus au profit des citoyens.

À cet effet, les acteurs restent convaincus que seul un dialogue peut poser les jalons de l'exploitation des ressources naturelles avec une répartition juste et équitable.