Secteur de la boulangerie : Un projet d’arrêté pris pour améliorer les conditions de travail

Sa prise de fonction avait coïncidé avec des mouvements d’humeur du secteur de la boulangerie. Quatre mois après, Aminata Assome Diatta revient pour faire le point sur les contours des échanges entre l’État et les boulangers. À en croire le ministre du commerce et du PME, un projet d’arrêté devrait être mis à la disposition des autorités compétentes pour ainsi règlementer le secteur et améliorer leurs conditions de travail. En outre, elle annone la création d’un système de financement qui permettra aux boulangers de booster leurs capacités techniques et financières…