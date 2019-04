Secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique : La Cedeao s'engage dans la promotion de l'emploi des jeunes

L'employabilité des jeunes dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique demeure une préoccupation pour les acteurs agricoles, notamment ceux de la commission de la Cedeao. À cet effet, un atelier de validation de la stratégie d'appui à l'employabilité des jeunes dans ledit secteur s'est ouvert ce mercredi à Dakar. L'objectif consiste à accroître la productivité et la production agro-sylvo-pastorale et halieutique via des systèmes de production diversifiés, intensifiés, durables et intégrant des technologies de réduction des pertes post-production. Mais aussi de lutter contre l'exode rural et l'émigration incontrôlée dans l'espace Cedeao.