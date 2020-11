Secrétariat national du PDS : Bara Gaye perd sa place au profit de Ndiaga Niang, de nouveaux secrétaires généraux adjoints cooptés.

Le Pape du Sopi, Me Abdoulaye Wade entend tenir de main ferme son parti. Après le brouhaha qui a suivi le lancement de la vente des cartes du PDS, et les sanctions à l’encontre des présumés initiateurs, il a procédé à la cooptation de nouveaux secrétaires généraux adjoints.



Bara Gaye, jusque-là Secrétaire général adjoint chargé des relations avec les organisations politiques et rapporteur du Collège des secrétaires généraux adjoints, paye cher le sabotage de la cérémonie évoquée plus haut. Il voit Ndiaga Niang, être nommé à sa place Secrétaire Général National Adjoint chargé des relations avec les organisations politiques. Ce qui fait désormais de lui un militant simple.



Mamadou Lamine Thiam, devient le Secrétaire Général National Adjoint des élus locaux, président de l’association des maires et élus libéraux ; le Dr Cheik DIENG, Secrétaire Général National Adjoint chargé des élections ; Abdoulaye DIOP, Secrétaire Général National Adjoint chargé de la restructuration des banlieues et de la lutte contre les calamités naturelles ; et enfin Mayoro FAYE, Secrétaire Général National Adjoint chargé de la communication, de la presse et de la veille médiatique.



Lamine BA, est coopté Secrétaire Général National Adjoint chargé des cadres. Daouda Niang, Secrétaire Général National Adjoint est nommé rapporteur du collège.



Toujours dans un souci d’efficacité, le Secrétaire Général National a élargi le Secrétariat national en nommant de nouveaux secrétaires nationaux de domaine dont des jeunes, des femmes et des anciens, ainsi que celle d’adjoints, ajoute la même note...