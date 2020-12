Seconde vague Covid-19 / Abdoulaye Diouf Sarr persiste : « La rigueur dans la lutte est un impératif. Les sénégalais doivent se rendre à l'évidence et avoir comme objectif, la prévention »

Le ministre de la santé et de l'action sociale a encore une fois, tapé sur la table pour montrer que les choses sérieuses doivent être traitées, de manière sérieuse.



En réalité, Abdoulaye Diouf Sarr parle ainsi de l'importance de la prévention dans la lutte sanitaire. Il l'a fait savoir hier à l'occasion de la réunion du comité interne de suivi du plan de développement sanitaire et social (PNDSS).



Dans cette situation où les cas augmentent de jour en jour avec notamment plus de cas graves en réanimation, des décès encore en décompte et la multiplication de cas communautaires, Abdoulaye Diouf Sarr insiste fortement sur l'aspect de la prévention. "Sachons que la prévention doit, actuellement être une de nos principales armes. Et nous devons l'adopter simplement en respectant les gestes barrières, et particulièrement le port systématique du masque", lancera le ministre de la santé et de l'action sociale.



Par la même occasion, le ministre considère que les énergies doivent être multipliées sur le respect des mesures barrières. "Vu l'évolution du virus, nous ne sommes pas à un stade d'économie d'énergie, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Sinon, nous risquons d'atteindre une situation critique", a martelé Abdoulaye Diouf Sarr.



Soulevant la situation de ces acteurs culturels et sociaux qui rejettent les restrictions, Diouf Sarr précise que " l'enjeu n'est pas à un niveau où nous devons nous attarder sur des spécificités, car la lutte se fait à travers des orientations et des principes clairs."



Il sera donc question d'après le ministre Diouf Sarr, de voir comment les différents services de santé et d'action sociale vont mener le combat pour que la pandémie à covid-19 ne puisse laisser des dommages collatéraux.