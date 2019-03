Second mandat du Président Macky Sall : Saint-Louis fête sa victoire dans la division

Même si la région de Saint-Louis a été gagnée largement par la coalition Benno Bokk Yakaar avec un taux de 67,67% en faveur du candidat Macky Sall, force est de constater que les responsables politiques de cette coalition ne parlent pas le même langage.



Après une large victoire obtenue dans cette région à la présidentielle, la division refait surface dans les rangs de la coalition au pouvoir à Saint-Louis.

À preuve, alors que le coordinateur communal de la coalition Benno Bokk Yakaar et maire de Saint-Louis, Mansour Faye, et ses camarades faisaient leur caravane dans les artères de la capitale Nord après un "repas républicain", le coordinateur départemental de Saint-Louis en l'occurrence le professeur Mary Tew Niane et ses camarades étaient eux à la place Abdoulaye Wade pour célébrer la victoire de leur candidat.

Cette division entre les différents responsables avait même été constatée aussitôt après la publication des résultats. Les deux points de presse organisés dans différents lieux par les responsables du même parti renseignaient sur le climat qui prévaut dans la coalition à Saint-Louis.

D'ailleurs, après la victoire éclatante obtenue dans la Langue de Barbarie, chacun des responsables en revendiquait la part du lion...