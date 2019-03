Sébikotane : Un financement de près de 5 milliards de FCfa pour améliorer la qualité de l’eau fournie dans la banlieue.

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de l’eau servie dans la banlieue de l’agglomération dakaroise, la SONES (Société Nationale des Eaux du Sénégal) a préconisé la fourniture et l’installation d’une station de déferrisation sur le site de Sébikotane et contribuant à traiter les eaux à forte teneur de fer et d’hydrogène sulfuré, des forages des champs captant de Pout-kirène, de Sébikotane et qui sont destinées à la banlieue dakaroise. Le Dg de la Sones s’est déplacé donc ce matin pour procéder à la visite de chantier qui est selon les techniciens exécuté à 80 ou 90%. Ce projet d’un coût de près de 5 milliards, contribue cependant à minimiser l’impact sur l’environnement immédiat, le recyclage des eaux des boues sur épaisseur et de limiter le taux de rejet à moins de 1%. Sur l’impact social, l’élimination de la couleur rougeâtre de l’eau, la réduction du taux des produits de désinfection et le renforcement et l’optimisation de la production de l’eau de l’agglomération de Dakar par la réhabilitation et la mise en exploitation des forages.