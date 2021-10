Sebikhotane/"Ubbi Tey jang Tey": La SRDI offre des kits scolaires et prône "l'égalité des chances pour tous"

Plus de cinquante élèves de la commune de Sébikotane, ont reçu des Kits scolaires ce 9 octobre à la place publique du quartier Sébi Kip Kip. C'est une initiative du mouvement SRDI qui œuvre dans le social et appartient au parti Rewmi d'Idrissa Seck.



Selon Lissa Amadou Tidiane Ba qui a dirigé cette délégation, reçu par le coordonnateur communal Ismaïla Diouf, « on a initié ce mouvement il y a de cela 7 mois, pour matérialiser l'ambition de notre président Idrissa Seck qui est très engagé pour le développement de notre pays. C'est notre 4ème action, car on a entamé plusieurs œuvres sociales pour soulager les plus démunis. Et aujourd'hui nous sommes à Sébikhotane pour distribuer des kits scolaires. La rentrée scolaire c'est pour bientôt, alors par ce geste, on espère contribuer à l'égalité des chances.... »



La Stratégie de Riposte pour la défense du Président Idrissa Seck, est un mouvement né dans les lombes du parti Rewmi et en 7 mois d’existence, la SRDI a pu organiser des œuvres caritatives dans quelques zones du pays et ce don de fournitures scolaires va renforcer la politique de l’égalité des chances et l’éducation pour tous, « car seule la science peut combattre la pauvreté » , a-t-elle ajouté. C’était en marge de cette cérémonie qui a vu la participation des autorités religieuses et coutumières de ladite localité…