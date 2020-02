Sébikhotane / Transport : « L’État est en train de bâtir des infrastructures routières. Mais il faut un changement de comportement, sinon l’émergence sera une utopie » (Macky Sall)

Venu présider la journée des Transporteurs qui s’est tenue ce 15 février 2020 à Sébikhotane, le Président de la République Macky Sall n’a pas manqué d’aborder la question des accidents constatés sur les routes au Sénégal. « L’État est en train de bâtir des infrastructures routières. Mais il faut un changement de comportement, sinon l’émergence sera une utopie. Je salue cette initiative de mettre sur pied une auto-école non loin du siège social car cela va permettre aux acteurs d’apprendre les rouages du métier car la vie humaine est sacrée », a t-il déclaré face aux acteurs du transport. Le chef de l’État a aussi annoncé d’importantes réformes qui vont accompagner les plus grands projets de l’État dans le domaine du transport. « On parle de Sénégal Émergent. Il y a la construction de grandes autoroutes et des routes, il faut alors harmoniser le secteur du transport. Le TER et le BRT vont bientôt fonctionner, alors le transport inter urbain va jouer un rôle important. Bientôt une loi d’orientation va organiser ce secteur », a-t-il ajouté...