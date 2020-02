Sébikhotane / Renouvellement Parc Automobile : « Je voudrais encourager l’introduction de véhicules avec une meilleure exigence environnementale » (Macky Sall)

Le renouvellement du parc automobile de transport en commun initié depuis plus d’une dizaine d’années suit son cours au Sénégal. Selon le chef de l’Etat Macky Sall qui est venu présider la journée des Transporteurs ce 15 février à Sébikhotane, « le renforcement de la politique de rajeunissement du parc automobile est toujours d’actualité. Je voudrais encourager l’introduction de véhicules avec une meilleure exigence environnementale conformément à nos engagements internationaux pour la qualité de l’air ».Cette cérémonie a vu la participation de plusieurs autorités comme le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, Omar Youm, du Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Matar Diop et des acteurs du Transport routier.