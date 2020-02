Sebikhotane / Macky Sall sur le financement du secteur du Transport : « Les ressources générées naturellement seront réinvesties grâce aux mécanismes mis en place ».

L’Association de Financement des professionnels du Transport Urbain est le principal acteur du secteur du transport inter urbain au Sénégal. Selon le président de la République, « avec l’AFTU, les phases successives de renouvellement ont permis d’injecter 1855 minibus à Dakar et 45O dans les régions. Plus de 9000 emplois directs ont été créés dans le cadre de ce projet. Aujourd’hui, les lignes de transport inter urbain sont devenues une réalité dans les localités. Partout dans les régions, à Thies, St Louis, Ziguinchor, Louga, Mbour... avec un tarif abordable pour les usagers qui a permis le recouvrement des financements. Les ressources générées, naturellement, seront réinvesties grâce aux mécanismes mis en place. Ce sont des ressources qui vont nous permettre de financer entre autres des projets comme ce siège social ». Ainsi le chef de l’Etat a lancé un appel à l’endroit des acteurs de ce secteur. « A ce titre, je vous invite à vous engager dans le respect des conventions collectives afin d’accélérer la dynamique en cours de professionnalisation qui sera d’avantage accrue avec l’avènement des transports de masse dans la région de Dakar notamment avec le TER et le BRT », a déclaré le chef de l’Etat Macky Sall lors de la journée des Transporteurs organisée à Diameniadio.