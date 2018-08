Séances de lutte à Dakar Bango : chaudes empoignades entre militaires Séances de lutte à Dakar Bango : chaudes empoignades entre militaires

Le commandement du Centre d’instruction de Dakar Bango a organisé des activités de cohésion sportive au camp éponyme.



Les jeunes recrues ont rivalisé d’ardeur dans différentes épreuves sportives. La cérémonie s’est tenue sous la présidence du colonel M’Baye Cissé, commandant la zone militaire n°2, en présence de plusieurs autorités civiles et militaires et de la population de la localité.



Ces activités sportives et culturelles permettent aux jeunes recrus de se décontracter après quatre (4) mois de formation initiale. En attente de rejoindre leurs corps d’affectation, le commandement a jugé nécessaire d’organiser ces joutes sportives pour ces soldats. Mais aussi, pour l’assimilation du concept armée-nation en communiant avec la population de Saint-Louis.



Plusieurs activités ont été organisées à savoir le football, le volley-ball, le cross entre autres. Le tournant était la séance de lutte ou les soldats ont montré une autre facette digne d’un Eumeu Sène, ou d’un Modou Lô.



En catégorie léger, Pascale a battu Ibrahima Diouf tous soldats de 2ème classe, en mi-lourd le soldat Ibrahima Thiaré a terrassé Sadaga Ndiaye et dans la catégorie des lourds, Ousmane Faye a remporté le drapeau aux dépens de son frère d’armes Oumar Diouf



Au terme de ce tournoi de lutte organisé par le commandement du 12 BAT, le lieutenant-colonel Mouhamadou Abdoulaye Sylla a remercié tous les soldats et leur encadrement.