Séance d'ouverture des 49èmes Assises Internationales de la Presse francophone / Madiambal Diagne : « Je tiens à remercier le peuple sénégalais... »

La Séance d'ouverture des 49èmes Assises Internationales de la Presse francophone s'est tenue ce matin à l'université Mohamed VI de Benguérir.



À cette occasion, le président sortant, Madiambal Diagne, a tenu à remercier toute l'équipe, la section sénégalaise et le peuple sénégalais de l'avoir accompagné dans cette noble mission et de faire de telle sorte que "le Sénégal puisse inscrire son nom dans l'histoire de l'UPF d'aussi belle manière".



Selon le président sortant, " La volonté avait été que je prolonge un mandat de plus, mais je pense qu'il faut renouveler les énergies, les équipes. Et donner un nouveau challenge à de nouvelles compétences. Je pars rassuré et confiant dans l'esprit que l'UPF atteindra encore des sommets."



"Je pense que cette équipe va insuffler une nouvelle énergie... Nous sommes rassurés de placer l'UPF entre des mains aussi crédibles et aussi respectées à travers le monde... Mon statut de président international me donne l'honneur et le privilège de sièger au comité international et c'est déjà une forme d'accompagner l'équipe", a-t-il conclu...