Séance d’explication et d’information à Fatick : « Entre les décideurs et les élus, il faut des moments d'échanges… Les populations sont les seuls juges… » (Souleymane J. Diop)

La région de Fatick est la première étape d’une tournée nationale. En effet, les 14 régions du Sénégal seront sillonnées par le Ministre délégué en charge du PUDC, M. Souleymane Jules Diop, dans le cadre du PUDC TOUR. À Ngoyokhène, commune dirigée par le Ministre de l’Intégration Africaine, M. Mbagnick Ndiaye, M. Souleymane Jules Diop a, comme à son habitude, séduit l’assistance par la pertinence et la clarté de son exposé qui, durant plus d’une heure, a tenu en haleine l’administration territoriale, les élus, les jeunes et toute la population venue à sa rencontre. Un riche moment d’échanges, qui a permis à la population et surtout aux maires d’exprimer sans détours leurs préoccupations qui ont été bien notées par les deux Ministres...