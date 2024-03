Scrutin du 24 mars : WANEP déploie les moyens et appelle à une élection paisible

A la Commission électorale nationale autonome (CENA) de rester vigilante pour contrôler et assurer le bon déroulement du scrutin, notamment pour la mise à disposition effective, en nombre suffisant et à temps, du matériel électoral au niveau de tous les bureaux de vote ; la présence du personnel requis dans les bureaux de vote.

A l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) de garantir la continuité et la qualité de la fourniture de l'internet et des données mobiles.

Aux candidats et coalitions politiques de :

Aux forces de défense et de sécurité d’assurer la sécurité du scrutin sur toute l'étendue du territoire national.

A la presse nationale et internationale de respecter l'éthique et la déontologie par un traitement équilibré de l'information au regard de la sensibilité de la question électorale ; se limiter à la diffusion des résultats officiels (bureaux de vote, commissions départementales de recensement des votes, commission nationale de recensement des votes et du Conseil constitutionnel).

Aux observateurs électoraux nationaux et internationaux de faire preuve de vigilance, de proactivité et documenter méticuleusement les informations relatives au scrutin ; éviter d'interférer dans le fonctionnement des bureaux de vote.

Aux leaders d'opinion et de la société civile de maintenir les appels au calme, à la non-violence, à la responsabilité et à la cohésion nationale.

Aux citoyens d’exercer, dans la tranquillité, leur devoir civique afin de garantir la crédibilité du scrutin; aller voter en faveur du candidat de leur choix en s'abstenant de toute forme de propagande pouvant perturber le déroulement du scrutin.

Malgré les efforts et innovations, WANEP note encore des défis à relever, i s'agit notamment de la question du fichier électoral qui a fait l'objet de beaucoup de contestations de la part de certains acteurs politiques et qui reviennent de façon récurrente ; la sécurisation du scrutin au regard des menaces de violences électorales ; la garantie de la sincérité du vote sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger ; l'amélioration de la confiance entre acteurs politiques, notamment de l'opposition par rapport au scrutin et aux résultats ; la canalisation des militants des candidats et des "groupes privés de sécurité " enclins à faire usage de la violence ; la mobilisation et la participation massive au scrutin dans un contexte de retrait timide des cartes d'électeur ; l'acceptation des résultats de l'élection par l'ensemble des acteurs politiques ou leur contestation par les voies légales ; la non interruption de l'internet et des réseaux sociaux tout au long du vote.Pour ses recommandations au regard de ces constats, WANEP invite à la Direction générale des élections (DGE) et à l'administration territoriale, de. garder une neutralité et une impartialité ; poursuivre les efforts constants de support et d'appui au processus électoral ; améliorer et renforcer la sensibilisation et la communication ; faciliter l'accès à l'information et aux données statistiques.Au Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA), de faire respecter le traitement équilibré de l'information ; veiller au respect du droit à l'information des citoyens et des candidats.sensibiliser leurs militants à éviter de recourir à toute forme de violence; se faire représenter dans les bureaux de vote pour veiller à la sincérité du scrutin ; utiliser les voies de recours prévues par la loi le cas échéant ; s'abstenir de proclamer des résultats avant les instances habilitées.