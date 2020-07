Scènes de vie / Hivernage : quand le ciel se "rit" de nous.

On dit que la pluie du matin réjouit le pèlerin. Mais de quel pèlerin parle t-on?

Du pèlerin-entrepreuneur qui se lève chaque matin ou du pèlerin flemmard ?

Il y a de ces pluies du matin qui n’arrêtent ou n’effraient le pèlerin et ce, malgré les difficultés qui vous font perdre complètement le nord ou devrais je dire, le sens de l'orientation. Cette pluie qui vous surprend en pleine rue, sur le chemin du bureau ou de l'école, ou encore attendant sagement le bus à l'arrêt. Eh bien cette pluie, elle vous déstabilise. Vous désoriente. Et quand la pluie du matin tombe et surprend, le premier réflexe pour les plus téméraires c'est de rebrousser chemin, d'autres comme des fauves traqués essaient de trouver un refuge où s'abriter. Et les lieux à portée de main demeurent les stations d'essence, les devantures des commerces ou des maisons. C'est le sauve qui peut en attendant que l'eau s'estompe, à moins de braver la pluie comme un guerrier, de retrousser son pantalon, son pagne ou sa jupe, de surfer sur les flaques d'eau par ci par là pour arriver à bon port, quitte à être trempé jusqu'au os. Ses partisans du "je m'en foutisme" se laissent donc aller à la joie de se "baigner" sous l'eau de pluie. Une belle sensation de fraîcheur (oui certains adorent marcher sous l'eau de pluie) à condition bien sûr que la destination soit si proche ou à défaut de trouver un moyen de transport qui se fait rare quand ça pleut. Ces goutes d'eau qui vous fouettent le visage. Ce ruissellement d'eau qui vous parcourt et vous fouette tout le corps. Cela donne un sentiment de liberté, le culte du naturalisme avec des habits en plus. Mais une situation infernale pour les usagers de la route. Les clients lassés par une attente trop longue pour les transports en commun, se rabattent sur les taxis. Problème. Les prix sont revus à la hausse. Cerise sur le gâteau de la colère, certains se font même éclabousser par un chauffeur impertinent et trop pressé. Ces automobilistes au volant de leur voiture s'impatientent sur les longues files embouteillées. L’eau ruisselant sur le pare-brise atténue nettement la visibilité du conducteur. Les essuie-glaces qui en balayent une partie n'aident pas trop à rendre la visibilité nette.

Avec un mouchoir à papier ou un chiffon, on nettoie l'intérieur du pare-brise pour avoir plus de visibilité. Les seules constantes tout comme la nuit restent les deux feux de croisement par pluie et les deux de brouillard avant. Ça roule au ralenti et parfois ça tombe en panne au beau milieu de la route créant quelques grabuges si ce n'est de véritables accidents. Ça rouspète, on balance les bras en poussant quelques jurons. Que de tracasseries routières et situationnelles quand le ciel ouvre ses vannes et que ça pleut des averses. Et quand on est un voyageur qui ne connaît pas trop sa destination, c'est encore plus angoissant quand on emprunte des voix sinueuses au risque de s'embourber. Pendant ce temps celui qui n'avait pas encore le temps de quitter chez lui attend sagement dans la chaleur de la maison que la pluie s'arrête. Le plus flemmard rejoint le dormeur à demi éveillé qui paresse encore au lit en profitant davantage du confort de son lit douillet. Aucune envie de le quitter quand la pluie tombe dru. On réajuste la couverture et savoure ses petits instants de grâce solitude qui vous envoie très loin là-bas dans ce petit paradis terrestre où les effluves du " thiouraye" ou autres encens dont les femmes ont le secret font le bonheur de la maisonnée où la maîtresse de maison dans sa tête concocte déjà le menu de midi. Un bon petit plat assorti au doux climat et arrosé plus tard par un bon thé à la menthe qu'on savoure sans tambour ni trompette. Comme quoi, après la pluie, c'est toujours le beau temps en tout cas pour certains qui n'ont pas à se soucier bien sûr de ranger ou de nettoyer les dégâts causés par les eaux pluviales. La pluie, qu'elle soit du matin, de la journée ou de la nuit, draine toujours son lot de conséquences et de tracasseries. Si elle réjouit le pèlerin, d'autres commencent déjà à paniquer quand le ciel est couvert. Un verre de pluie qu'on savoure tout simplement à moitié vide ou à moitié plein.