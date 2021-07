Suite aux scènes de pillage et de montée de violence en Afrique du Sud qui a fait déjà plusieurs morts, le député du département Afrique du Sud alerte les autorités sénégalaises sur les conditions difficiles que traversent les compatriotes sénégalais présentement dans ce pays miné par une série de manifestations violentes.



"Présentement, il y a des sénégalais qui traversent des moments difficiles en Afrique du Sud, parce qu'ils ne leur restent rien du tout. Ils n'ont plus rien car leurs biens ont été pillés dans la série de violences qui secoue le pays. C'est des compatriotes qui sont dans une situation de détresse. J'ai échangé avec quelques compatriotes qui nous affirment que pour certains d'entre eux, même si on leur envoie de l'argent, ils ne pourront pas le retirer car toutes les banques sont fermées et les supermarchés ont été complètement pillés et détruits. C'est vraiment difficile", a rapporté le député de la diaspora Afrique du Sud, Modou Ndiaye au téléphone de Dakaractu.



Le député du département de l'Afrique du Sud de poursuivre que le recensement actuel fait état d'une centaine de sénégalais durement impactés par les événements. À cet effet, il interpelle les autorités sénégalaises pour qu'elles viennent en aide à ces compatriotes qui sont présentement dans la détresse. "Nous en avons déjà recensé plus d'une centaine qui sont durement impactés par les scène de violence. Ils ne restent plus rien. C'est une situation très difficile voir compliquée pour nos compatriotes car il y a certains qui n'ont plus rien à manger. C'est pourquoi je lance un appel aux autorités, au président de la République, le ministre des affaires étrangères et le directeur des sénégalais de l'extérieur, à trouver les voies et moyens possibles pour venir en aide à nos compatriotes vivant présentement en Afrique du Sud", a invité le parlementaire, qui se félicite des efforts consentis par l'ambassadeur du Sénégal en Afrique du Sud ainsi que les associations des Sénégalais qui viennent en aide à ces compatriotes...