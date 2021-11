Scat Urbam : une femme poignarde ses jumeaux, puis tente de se suicider.

Alors que plusieurs voisins voulaient intervenir, la dame, qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales, les a menacés avec son arme.



La police est arrivée quelques heures plus tard, encerclant les lieux et prenant en charge les blessés. Une enquête de flagrance est ouverte et confiée au commissariat de Grand Yoff.



Les policiers ont trouvé dans l’appartement de la dame une paire de ciseaux ensanglantée et deux enfants ainsi que leur grande-mère.



Les victimes, dont l'âge et les noms n'ont pas encore été précisés, ont été hospitalisées dans un état grave. Elles ont été touchées à des parties sensibles du corps et présentaient des plaies par arme blanche, selon un témoin.