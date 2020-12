« Scandales » constatés sur certains sites d’informations : Macky Sall demande au ministre de la Communication de sévir

Des scandales à répétition chez certains sites d’informations. C’est à quoi ont assisté les internautes ces derniers temps.



Et face à ces faits qui risquent « de porter fortement atteinte à la cohésion nationale » de l’avis du Chef de l’Etat Macky Sall, il a demandé à son ministre en charge de la communication de sévir.



En effet en conseil des ministres, abordant le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Chef de l’Etat a insisté sur la nécessité d’une régulation systématique des sites d’informations qui si on n’y prend pas garde, risquent de porter fortement atteinte à la cohésion nationale, à l’image de l’Etat ainsi qu’à l’ordre public.



Il a, en conséquence, demandé au Ministre de la Culture et de la Communication, en relation avec le CNRA, de renforcer la sensibilisation des acteurs de la presse en ligne en vue de préserver nos valeurs culturelles, d’une part et de veiller au traitement professionnel de l’information d’autre part, conforment aux dispositions du Code de la Presse.