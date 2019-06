Scandale sur le Pétrole : Saint-Louis marche ce vendredi pour la transparence dans la gestion des ressources naturelles du pays

À l’instar de la capitale, les représentants de mouvements citoyens, partis politiques et des personnalités indépendantes comptent marcher cet après midi du vendredi 14 juin à 15 heures.

Un vaste rassemblement pacifique est prévu à la place SONATEL et qui s’inscrit dans la logique de celle organisée dans la capitale sénégalaise par le collectif « AAR LI NU BOKK».

À travers ce rassemblement, le collectif exige la transparence dans la gestion des hydrocarbures et ressources naturelles du pays.

Il réclame également la lumière sur l’affaire Petro-Tim. Aux dernières nouvelles, cette manifestation est autorisée par l'autorité compétente, selon ses initiateurs…