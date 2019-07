Scandale pétro-gaz : « Famara Sagna ne devrait pas accepter d’aider un Président qui viole son serment constitutionnel… » (Questekki)

Dans sa Questekki de ce mardi 23 juillet, le leader de Tekki est d'avis que « Famara sagna ne devrait pas accepter d’aider un Président qui viole son serment constitutionnel ».

La « questekki » juge révoltant le scandale du gaz qui secoue le pays.

Selon les chiffres du gouvernement, fait savoir Tekki, la dette publique s’élève à près de 7.000 milliards de francs et le service annuel à 863 milliards de nos francs. Il s’est offusqué de la tenue d’un dialogue national avec Famara Ibrahima Sagna à sa tête.



« Tout le monde sait que cette dette est lourde puisqu’elle ne génère pas la croissance nécessaire pour créer des emplois et augmenter les recettes fiscales. Pourquoi des membres de Mankoo Wattu de 2016 qui ont dénoncé et marché contre ce scandale ferment les yeux sur les 150 milliards et vont dialoguer avec Macky Sall sans même le préalable du respect des libertés ? Guy Marius Sagna en prison ainsi que Khalifa Sall. On le sait, Famara Ibrahima Sagna, a l’expérience ministérielle des mines et de l’énergie, de l’intérieur et des finances et des tractations pour former des majorités élargies.

La répétition de l’histoire est soit une tragédie ou une comédie. À son âge, il ne mérite ni l’une, ni l’autre. Lui qui connaît la loi et son importance pour la paix et la sécurité ne devrait pas accepter d’aider un Président qui viole son serment constitutionnel », conclut Mamadou Lamine Diallo.